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Мешканців Львова просять не ходити близько до будинків через падіння снігових брил

Катерина Родак

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У Львові працівники ЛКП збивають з дахів сніг, тому просять мешканців бути пильними. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Львів’ян просять бути дуже обережними біля будинків, адже з дахів падають снігові брили.

Також у мерії повідомили, що районні адміністрації обгороджують ділянки, де збивають сніг, який звисає з дахів будинків. У разі відсутності огорож мешканців просять звертати увагу на наявність небезпечних утворень з криги і снігу на дахах будинків та оминати їх.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій звертайтесь на гарячу лінію міста за тел. 297-59-11 або 15-80.

Як раніше писав Львівський портал, у Львові за менш ніж два дні випало 64% місячної норми снігу.

 

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