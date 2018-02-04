Львів’янин вчинив самогубство, вистрибнувши з балкону

Учора ввечері, 3 лютого, у Львові на вул. Патона, 9 з балкону багатоповерхівки впав чоловік. Про це повідомляє Гаряча лінія міста Львова.

За даними Гарячої лінії, чоловік помер до приїзду медиків.

Водночас речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська підтвердила ZAXID.NET факт самогубства, зазначивши, що сталося це близько 00:00.

«Опівночі до правоохоронців надійшла інформація про те, що з балкону сьомого поверху викинувся чоловік. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Зараз встановлено, що загиблим є 47-річний львів’янин, який проживав у тій квартирі», – розповіла Світлана Добровольська.

Правоохоронці почали розслідування за фактом самогубства.