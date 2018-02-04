Львів’янин намагався відкупитись від 85 гривень штрафу 20-ма доларами

У Львові чоловік, що став учасником бійки, намагався підсунути патрульному поліцейському 20 доларів хабаря. Про інцидент повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівської області.

Так, близько 0.00 год. 4 лютого до патрульних, що регулювали рух у Винниках, підійшов чоловік і заявив про бійку на вулиці Личаківській. Коли інспектори приїхали на місце події, то побачили, як двоє чоловіків гамселять третього.

«Інспектори припинили конфлікт, однак потерпілий відмовився від будь-яких претензій. Оскільки загадані чоловіки були у стані алкогольного сп’яніння і поводилися агресивно, їх доставили у Личаківський відділ поліції для встановлення особи та складання адмінматеріалів за появу у нетверезому стані в громадських місцях», – повідомляють у ПП.

Як зазначають поліцейські, затримані чоловікипостійно називали вигадані імена, однак патрульним вдалося встановити справжні. Потім один із нападників, 23-річний львів’янин, зрозумів, що, вирішив написати заяву про неправомірні дії стосовно нього працівників патрульної поліці.

«А за кілька хвилин попросив повернути його заяву для ознайомлення. Черговий зробив ксерокопію і передав порушнику заяву. Чоловік за лічені хвилини повернув у складеному вигляді листок зі словами «Це Вам!». Раптом із заяви вилетіла купюра номіналом 20 доларів США», – розповідають у прес-службі ПП.



На місце події одразу викликали слідчих, а купюру вилучили. Тепер чоловікові, окрім штрафу 85 гривень за адмінправопорушення, може загрожувати кримінальна відповідальність за ст.369 ККУ (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).