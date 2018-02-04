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Кількість знеструмлених населених пунктів на Львівщині зросла до 334-х

Катерина Родак

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Кількість знестурмлених населених пунктів у Львівській області зросла до 334-х. Про це повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

В ОДА зазначають, що в області триває відновлення електропостачання населених пунктів, що були залишились без електрики внаслідок негоди увечері 3 лютого та в ніч на 4 лютого.  Станом на 12:00 год відновлено електропостачання у 39 населених пунктах, що були без світла на ранок 4 лютого.

Наразі без електропостачання залишається 334 населених пункти (251 повністю та 83 частково) у вісімнадцяти районах області та двох містах обласного значення. Найбільше відключень зафіксовано у Старосамбірському районі (54 населених пункти повністю та 14 частково), Мостиському районі (40 населених пунктів повністю) та Жидачівському районі (28 населених пункти повністю та 7 частково).

Сьогодні зранку департамент цивільного захисту Львівської ОДА надав інформацію про 229 знеструмлених населених пунктів в області.

 

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