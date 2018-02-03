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Займання виникло всередині будівлі, - поліція про нічну пожежу церкви МП

Єва Корнійчук

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Правоохоронці Львівщини попередньо встановили, що займання у церкві Московського патріархату на проспекті Червоної Калини виникло всередині приміщення. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації ГУ НП Львівщини.

 

Як відомо, сьогодні вночі Сьогодні, на проспекті Червоної Калини трапилась пожежа у церкві. . На місці події працювали експерти та слідчо-оперативна група.. Вогнем частково пошкоджено будівлю та майно,

Попередньо встановлено, що займання виникло всередині приміщення церкви.

Раніше львівський архієпископ УПЦ МП заявив про умисний підпал церкви.

 

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