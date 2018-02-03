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У Трускавці «Ауді А8» влетіла в дерево: водій і пасажир загинули

Катерина Родак

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Учора, 2 лютого, близько 15.30 на вулиці Городище у місті Трускавець автомобіль «Ауді А8» в’їхав у дерево. Внаслідок удару водій машни загинув, повідомляє відділ комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Ауді А8», 31-річний місцевий мешканець, виїхав на праве узбіччя, де скоїв наїзд на дерево.

Від отриманих травм на місці події помер водій, а пасажир автомобіля, 30-річний житель Трускавця, помер у лікарні. Двох інших пасажирів, місцевих мешканців віком 40 та 18 років, госпіталізовано із тілесними ушкодженнями.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП.

Водночас місцеве видання “Джерела Трускавця” повідомляє, що серед постраждалих  – Микола Лучковський, керівник міського відділу Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуації, та його 18-річний син.

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