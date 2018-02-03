У Львові формують базу даних донорів для хворих дітей

Благодійний фонд «Із янголом на плечі» створює та формує донорську базу для дітей, які лікуються в Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі (Чорнобильська лікарня).

Зокрема донорів потребують діти, що проходять лікування у відділеннях гематології, онкохірургії, інтенсивної хіміотерапії.

«Тут лікується багато діток з різних районів та областей , і дуже часто батьки зустрічаються з проблемою відсутності донорів , а донорська кров та тромбоцити потрібні чи не щодня», – наголошують у благодійному фонді.

Тому усіх, хто хоче допомогти цим дітям , просять звертатись до координатора за телефонним номером 096-420-94-04 Орися Кашуба .