У львівській лікарні помер велосипедист, який вдарився об рекламний щит

У п’ятницю, 2 лютого, у лікарні на вул. Топольній помер 54-річний велосипедист Ігор Фесенко, який наприкінці грудня 2017 року отримав травми хребта внаслідок зіткнення з неправильно встановленим рекламним білбордом на вул. Княгині Ольги. Про це ZAXID.NET повідомив друг загиблого Дмитро Гнатюк.

За його словами, внаслідок ДТП Ігор Фесенко отримав ушкодження кількох хребців, однак поступово йшов на поправку і починав рухатися. Втім, після проведеної операції він помер. Сьогодні, 3 лютого, у капличці на вул. Каховській відбудеться прощання з Ігорем Фесенком, а завтра його поховають. Відомо, що у чоловіка залишилися дружина та дочка.

Зазначимо, що ДТП сталася ввечері 29 грудня. Тоді Ігор Фесенко стукнувся головою об низько встановлений білборд на вул. Княгині Ольги, 100. Оскільки велосипедист був у шоломі, голова залишилася неушкодженою, однак внаслідок падіння чоловік отримав травми хребта.

За кілька днів після цього випадку рекламний щит на вимогу активістів «Зручного міста» відсунули вбік, а згодом його зовсім забрали.