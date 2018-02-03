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Троє юнаків-крадіїв залишили Сокальську ТРК без сигналу

Катерина Родак

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У Сокалі троє місцевих хлопців викрали кабель з передавальної вежі, внаслідок чого припинено передачу сигналу. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Так, у Сокальське відділення поліції наприкінці січня звернувся директор місцевої телерадіокомпанії, який повідомив, що з передавальної вежі було викрадено фідерний кабель.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетні троє місцевих мешканців, віком 21, 20 та 17 років, один з яких – раніше судимий. Зловмисники залізли на передавальну вежу і обрубали 75 метрів кабелю, частину якого здали в пункт прийому металобрухту, а решту у них поліцейські вилучили та передали працівникам телерадіокомпанії.

Поліція відкрила за цим фактом кримінальне провадження за ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

 

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