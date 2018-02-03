Тисячі автівок на Львівщині опинились у сніговому полоні

Сильний сніг заблокував траси на Львівщині. Майже у всіх напрямках від та до міста Львова водії фіксують сильні затори, місцями проїзд заблоковано вантажівками.

На трасі Київ-Чоп в районі гірськолижного курорту «Плай» скупчилися вантажівки, заблокувавши проїзд. Про це у Facebook повідомляють водії, що намагаються проїхати дорогою.

Так, мешканець Закарпаття Олександр Коваль повідомив, що на трасі скупчилась велчезна кількість автівок.

«Міжнародна траса Київ – Чоп, на ділянці Карпати до перевалу стоїть… Тисячі авто зупинились, години простою, нерви, запізнення, спалювання палива на обігрів….Тут безлад, хаос, це діагноз та безпомічність …. Невідомо хто за кермом цих фур машин, що їдуть в таку погоду. Цікаво, чи хтось понесе за це відповідальність?», – написав він у Facebook.

Водночас депутат Ужгородської міськради Віктор Щадей зазначив у коментарі Mukachevo.net, що снігоприбиральна техніка застрягла на трасі разом із фурами.

Водночас ГО «Варта-1» опублікувала інформацію від очевидців про ситуацію на Кільцевій дорозі Львова. Тут також скупчилась велика кількість вантажівок.

Також у селі Дідилів на трасі Київ-Чоп під час повороту перевернувся автобус із футболістами, водій якого втратив керування. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

Нерозчищені дороги і до пунктів пропуску на кордоні. Зокрема водії повідомляють про відсутність снігоприбральної техніки дорогою до Шегинь та Краківця.

У Старому Селі людям довелось самотужки пхати автобус, який забуксував.

У Самбірському та Стросамбірському напрямку дороги також нерозчищені, трапилось кілька ДТП.

Дорога зі Львова до Івано-Франківська також «стоїть». Найгірша ситуація у Прикарпатті – там через нерозчищені дороги уже трапилось кілька ДТП, а також застрягли фури.

Мешканці Львівщини можуть поскаржитися на нерозчищені від снігу дороги аналітчно-диспетчерьку службу «Укравтодору» за телефонами +380 (32) 263 03 69, +380 (67) 370 80 67.

Раніше Львівська ОДА повідомляла, що на автодорогах області працює 64 одиниці снігоочисної техніки.

Фото: Соцмережі