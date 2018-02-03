Мешканці прикордоння перекрили два пункти пропуску на Львівщині

Мешканці прикордонної зони перекрили доїзд до пунктів пропуску “Шегині” та “Рава-Руська” через невдоволення новими митними правилами.

Як повідомили Львівському порталу у прес-службі Патрульної поліції Львова, учасники акції ходять безперестанку пішохідним переходом, що біля пропускних пунктів.

Перекриття на “Шегинях” почалось о 10.20 год. Учасники акції, яких зібралось близько 15-20 чоловік, пропускатимуть 3-4 автівки кожні 15 хвилин.

Об 11.00 год. мешканці прикордоння перекрили ПП “Рава-Руська” – тут на акцію зібралось близько 30 чоловік. Вони анонсували, що пропускатимуть одну машину кожні 15 хвилин.

Раніше мешканці прикордоння анонсували перекриття двох пунктів пропуску.

Додамо, що «човники» вже неодноразово перекривали дороги до пунктів пропуску через зміну митних правил, які почали діяти з початку року. Останню акцію, яку організатори обіцяли провести 27 січня, відмінили.