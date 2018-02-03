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Мешканці Львівщини вимагають відремонтувати дорогу Сокаль-Стоянів. Створено петицію

Катерина Родак

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На сайті Єдиної системи місцевих петицій з’явилась ініціатива щодо ремонту дороги Сокаль-Стоянів. Автором петиції є Бишівська сільська рада.

Як стверджують автори петиції, дорога Сокаль-Стоянів, яка проходить через Сокальський і Радехівський райони, є дорогою обласного значення.

«Нею користуються жителі близько 25 населених пунктів цих районів. Сьогодні дорога перебуває в аварійному стані», – мовиться в петиції.

За словами ініціаторів петиції, незадовільний стан дороги призвів до:
– несвоєчасного доїзду служб екстреної допомоги 101, 102,103,104;
– ускладений доїзд дітей у навчальні заклади;
– відміни більшості рейсів громадського транспорту;
– відмова інвесторів проводити свою діяльність;
Відтак Львівську обласну раду просять включити дорогу Сокаль-Стоянів в перелік доріг, які підлягають капітальному ремонту у поточному 2018 році.

Станом на 3 лютого петиція набрала 376 підписів з 1000 необхідних. Проголосувати можна тут.

Фото: Володимир Пограничний

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