Мешканці Львівщини вимагають відремонтувати дорогу Сокаль-Стоянів. Створено петицію

На сайті Єдиної системи місцевих петицій з’явилась ініціатива щодо ремонту дороги Сокаль-Стоянів. Автором петиції є Бишівська сільська рада.

Як стверджують автори петиції, дорога Сокаль-Стоянів, яка проходить через Сокальський і Радехівський райони, є дорогою обласного значення.

«Нею користуються жителі близько 25 населених пунктів цих районів. Сьогодні дорога перебуває в аварійному стані», – мовиться в петиції.

За словами ініціаторів петиції, незадовільний стан дороги призвів до:

– несвоєчасного доїзду служб екстреної допомоги 101, 102,103,104;

– ускладений доїзд дітей у навчальні заклади;

– відміни більшості рейсів громадського транспорту;

– відмова інвесторів проводити свою діяльність;

Відтак Львівську обласну раду просять включити дорогу Сокаль-Стоянів в перелік доріг, які підлягають капітальному ремонту у поточному 2018 році.

Станом на 3 лютого петиція набрала 376 підписів з 1000 необхідних. Проголосувати можна тут.

Фото: Володимир Пограничний