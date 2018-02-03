ОСТАННІ НОВИНИ

Біля пунктів пропуску на Львівщині відновили рух (Оновлено)

Катерина Родак

|

Рух на пункті пропуску «Шегині-Медика» повністю відновлено. Як повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівщини, учасники акції, що перекрили дорогу  сьогодні зранку,  уже звільнили проїзд.

 

«Патрульна поліція спільно із працівниками Мостиського ВП  слідкували за дотриманням громадського порядку та дотриманням правил дорожнього руху. За час перекриття дороги ситуація була стабільно спокійна. Дрібні конфлікти між водіями та мітингувальниками усувались на місці»,  – повідомила речниця Патрульної поліції Катерина Рибій.

Акція на «Шегинях» тривала з 10.00 до 13.00 год., хоча спочатку активісти анонсували перекривати дорогу до 18.00 год.

Також у Патрульній поліції повідомили, що жителі прикордоння перекрили дорогу біля ПП «Краківець-Корчова», проте уже 0 14.00 год.  акція завершилась.

Окрім «Шегинь» та «Краківця» представники малого прикордонного руху блокували доїзд до пункту пропуску «Рава-Руська».  Тут акція протесту завершилась о 15. 00 год.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як панди рятують українські Карпати
Катерина Родак
Як панди рятують українські Карпати

За оцінками експертів, обсяги незаконних рубок в Україні становлять від 5% до майже 50% додатково до об'єму легальної де...

Звіт Васюника. Тверда позиція дає результат
Прес-служба політика
Звіт Васюника. Тверда позиція дає результат

Е-квиток, боротьба за збереження академії сухопутних військ, справа 24ї "залізної бригади", дороги. Про що звітує нардеп...

Ірина Микичак: Тепер лікарі мають здобути довіру своїх пацієнтів. Це як на виборах
Соломія ГОЛОВІНА
Ірина Микичак: Тепер лікарі мають здобути довіру своїх пацієнтів. Це як на виборах

Із початку цього року в Україні стартувала медична реформа. Анонсована революція у медичній галузі насторожила багатьох ...

Не кором єдиним: чи можливий на Львівщині спалах дифтерії?
Вероніка РОЙ
Не кором єдиним: чи можливий на Львівщині спалах дифтерії?

В Україні та на Львівщині ще не припинилася епідемія кору, а лікарі вже почали пророкувати спалах не менш страшної хворо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...