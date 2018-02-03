Біля пунктів пропуску на Львівщині відновили рух (Оновлено)

Рух на пункті пропуску «Шегині-Медика» повністю відновлено. Як повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівщини, учасники акції, що перекрили дорогу сьогодні зранку, уже звільнили проїзд.

«Патрульна поліція спільно із працівниками Мостиського ВП слідкували за дотриманням громадського порядку та дотриманням правил дорожнього руху. За час перекриття дороги ситуація була стабільно спокійна. Дрібні конфлікти між водіями та мітингувальниками усувались на місці», – повідомила речниця Патрульної поліції Катерина Рибій.

Акція на «Шегинях» тривала з 10.00 до 13.00 год., хоча спочатку активісти анонсували перекривати дорогу до 18.00 год.

Також у Патрульній поліції повідомили, що жителі прикордоння перекрили дорогу біля ПП «Краківець-Корчова», проте уже 0 14.00 год. акція завершилась.

Окрім «Шегинь» та «Краківця» представники малого прикордонного руху блокували доїзд до пункту пропуску «Рава-Руська». Тут акція протесту завершилась о 15. 00 год.