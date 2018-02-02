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В НБУ розповіли, куди українці найчастіше їдуть на заробітки

Юлія Шпак

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У 2017 році найбільше українців виїжджали на заробітки до Польщі, Росії, Італії та Чехії. Про це повідомляється в інфляційному звіті Національного банку України, передає РБК-Україна.

 

Згідно з даними НБУ, в минулому році істотно збільшилася трудова міграція до Польщі(на тлі зростаючої економіки Польщі, спрощення правил працевлаштування, надання цілого ряду переваг і можливостей для українців, які мали карту поляка, а також через введення безвізового режиму з країнами ЄС).

При цьому, за останнє десятиліття потік трудових мігрантів у Росію скоротився майже вдвічі, в тому числі з-за складних міждержавних відносин. Серед трудових мігрантів переважають чоловіки (70%) та особи, які мали професійно-технічну та повну загальну середню освіту (64%).

«Середньомісячний заробіток одного трудового мігранта складав 722 доларів, а зарплата одного штатного працівника, зайнятого в економіці України в 2016 році, – 200 доларів (у січні – листопаді 2017 року – 262 долара)», – наголошується в документі.

Згідно з даними НБУ, майже половину всіх трудових мігрантів становили короткострокові мігранти, 43,2% – особи, які повернулися в Україну, 8,3% – працівники-мігранти, які працювали за кордоном 12 місяців і більше. Лише 26,8% трудових мігрантів працювали за кордоном у відповідності з отриманою кваліфікацією, 36% трудових мігрантів працювали на роботах, які не потребували кваліфікації, майже 30% – в іншій сфері, ніж мали кваліфікацію на батьківщині.

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