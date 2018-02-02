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У Львові відсторонили від роботи двох поліцейських-хабарників

Олександр Косик

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Затриманим двом правоохоронцям на неодноразовому вимаганні та одержанні хабаря обрано запобіжні заходи. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі військової прокуратури Західного регіону України.

 

Галицький районний суд м. Львова задовольнив клопотання військової прокуратури Західного регіону України та обрав оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Залізничного відділу поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області та оперуповноваженому цього ж відділу міри запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Як альтернативу, суд визначив розмір застав – 140 тис грн та 105 тис грн відповідно.

Крім того, 1 лютого 2018 року судом відсторонено вказаних правоохоронців від займаних посад.

Нагадаємо, 27 січня 2018 року слідчим відділом Управління Служби безпеки України у Львівській області за процесуального керівництва військової прокуратури Західного регіону України, за матеріалами та спільно з оперативними співробітниками Львівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, в рамках контролю за вчиненням злочину задокументовано неодноразові факти вимагання та одержання неправомірної вигоди зазначеними офіцерами поліції.

Хабар у розмірі 1700 доларів США від матері підозрюваного призначався за не скерування матеріалів для реєстрації кримінального провадження відносно її сина за ст. 190 КК України, а також 4000 гривень від громадянина – за не притягнення його до кримінальної відповідальності за ст. 185 КК України.

Частина хабаря в розмірі 700 доларів США виявлено та вилучено у вказаних правоохоронців під час проведення огляду місця події.

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