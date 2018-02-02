Торік на Львівщині працевлаштували кожного третього безробітного

Минулоріч в області за сприяння Львівського обласного центру зайнятості працевлаштували 54,7 тисяч шукачів роботи. З них 68 % знайшли роботу до набуття статусу. Працевлаштований був кожен 3-й безробітний. Про це розповіла в.о.директора Львівського обласного центру зайнятості Оксана Іванчук, передає прес-служба ЛОДА.

«2017 рік для ринку праці відзначився активізацією. Значно зросла кількість роботодавців, які заявили до центрів зайнятості свої вакансії. Загалом впродовж 2017 року було зібрано понад 71 тисячу вакансій, з них 73 % – це вакансії для робітників», – зазначила Оксана Іванчук.

Для покращення працевлаштування безробітних Центр зайнятості запровадив нові форми роботи та сучасні сервіси. Це електронна черга, можливість розміщення відео-резюме, онлайн-співбесіда безробітних з роботодавцями, відео-презентація та відео-вакансія підприємства.

«На сьогоднішній день найбільшим попитом на ринку праці користуються робітники з інструментом. Попит на таких фахівців складає 31 % загальної кількості попиту. Заробітні плати, які пропонуються роботодавцями є цілком достойними для того, щоб працювати в Україні. І тому одним з пріоритетів цього року буде продовження інформаційної кампанії Служби зайнятості «Живи та працюй в Україні».

Додамо, що від сьогодні запрацював оновлений сайт Державної служби зайнятості на якому можна не лише знайти вакансію, але й пройти профорієнтаційне тестування.