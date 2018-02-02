СБУ на Львівщині затримала чоловіка, який нелегально перенаправляв за кордон мігрантів

На Львівщині СБУ перекрила канал нелегальної міграції до ЄС. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі СБУ у Львівській області.

Неподалік пункту пропуску «Шегині» оперативники спецслужби затримали вихідця з Закавказзя – громадянина України та організатора схеми незаконного переправлення людей через кордон. Разом з ним правоохоронці затримали двох нелегальних мігрантів – вихідців з однієї з країн Азії.

Під час огляду співробітники СБУ вилучили у затриманих 1700 доларів США та 150 євро.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 201 та ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з прикордонниками під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Фото: СБУ