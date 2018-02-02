Поліцейські затримали рейдерів, які намагались захопити нежитлові приміщення у Дрогобичі

Правоохоронці Львівщини затримали рейдерів, які хотіли захопити нежитлові приміщення у Дрогобичі. Вартість об’єктів, які вони намагалися привласнити, становить понад 5 000 000 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

«Було встановлено, що 39-річна жителька району та 27-річний мешканець Самбірщини розробили злочинну схему незаконного відчуження нерухомості за фіктивними документами. Нежитлова будівля вартістю більш ніж 5 мільйонів гривень, якою «зацікавились» зловмисники, належала товариству з обмеженою відповідальністю», – йдеться у повідомленні.

Також у відомстві зазначають, що упродовж 2016-2017 років аферисти кілька разів звертались до суду з питань надуманого успадкування майна, зазначаючи адресу цього об’єкту нерухомості. Отримавши необхідні судові документи, вони в подальшому намагались перепродати його вже іншому підприємцю.

«Коли тривало досудове розслідування, жінка, яка входила до злочинною групи, намагалася підкупити правоохоронців, запропонувавши їм хабар в сумі 10 000 доларів США (за курсом НБУ – близько 280 000 гривень). Під час передачі половини зазначеної суми її було затримано. В подальшому суд обрав для неї міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту», – додають правоохоронці.

За спробу незаконного відчуження нерухомості обом зловмисникам оголошено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст.190 (шахрайство) та ч.2, 4 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене статтями, – позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Фото: поліція