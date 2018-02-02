На Львівщині вдвічі побільшало крадіжок газу

Впродовж 2017 року працівники ПАТ «Львівгаз» зафіксували 381 факт несанкціонованого споживання природного газу, серед них 47 врізок до діючої системи газорозподілу.У порівнянні із 2016 роком кількість виявлених крадіжок газу побільшала майже вдвічі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі підприємства.

Як зазначається, щоб не платити або задля «економії» газу споживачі Львівщини вдаються до різноманітних махінацій: втручаються в роботу газового лічильника, щоб він «крутився» повільніше, «скручують» показники, організовують незаконні врізки в газопровід, а також самовільно підключають газове обладнання або ж відновлюють газопостачання.

«Найчастіше до махінацій вдаються споживачі сільських місцевостей, в кого велика опалювальна площа. Однак люди повинні розуміти, що бажання зекономити насправді грає з ними у злий жарт. Крадіжки газу обійдуться набагато дорожче, аніж обліковане споживання. В результаті порушник заплатить за неврахований газ в розмірі граничної норми споживання, окрім того за крадіжку газу передбачена кримінальна відповідальність», – говорить Директор технічний ПАТ «Львівгаз» Павло Сербан.

За 12 місяців минулого року недобросовісним споживачам нараховано до сплати 7,4 млн грн у зв’язку із несанкціонованим відбором природного газу.