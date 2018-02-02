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На Львівщині пройде чемпіонат України зі сноубордингу

Юлія Шпак

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На початку лютого, після завершення престижних міжнародні юнацьких змагань з гірськолижного слалому «Bukovytsia OPEN-2018» за програмою Міжнародної Федерації лижного спорту (FIS), на базі гірськолижного комплексу «Буковиця»-Борислав відбудуться змагання чемпіонату України зі сноубордингу (паралельні дисципліни) серед дорослих, юніорів та юнаків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Зокрема:

4 – 6 лютого 2018 р. чемпіонат України серед дорослих;
6 – 8 лютого 2018 р. чемпіонат України серед юніорів та юніорок;
8 – 10 лютого 2018 р. чемпіонат України серед юнаків та дівчат.

Довідково.

Гірськолижний комплекс «Буковиця» – один з найновіших гірськолижних комплексів України, розташований на околиці Борислава між двома курортами – Трускавець та Східниця. Його офіційне відкриття відбулося 5 січня 2016 року. А перші згадки про заняття зимовими видами спорту на схилах цього комплексу з’явилися ще за часів Австро-Угорської імперії.

На гірськолижному на схилі використовується сучасна система штучного засніження, працює потужна спецтехніка для формування і вирівнювання лижних трас – аналогічна техніка застосовується на альпійських гірськолижних курортах. На базі комплексу функціонують гірськолижна школа та спортивний клуб «Бориславська сніжинка»; сформовано траси різної довжини та складності для новачків і досвідчених гірськолижників та сноубордистів.

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