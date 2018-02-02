На Львівщині проведуть зимове ралі

На території Дрогобицького (смт. Східниці, с. Довге, с. Перепростиня, с. Рибник) та Сколівського районів (с.Урич) Львівщини 10-11 лютого цього року стартуватиме І етап національної серія «Кубок Карпат» з ралі « Зимові вершини». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Новий ралійний сезон починається з єдиного зимового етапу «Зимові вершини». Вже п’ятий рік поспіль Галицький Автомобільний Клуб на чолі з директором Сергієм Єженковим готує для спортсменів снігову трасу у високогір´ї Карпат.

Урочисте відкриття змагань заплановане на 10 лютого о 19 годині у селищі Східниця в Амфітеатрі.

Традиційно зимовий етап у Карпатах приваблює найсильніших пілотів – чемпіонів України з ралі та навіть іноземних спортсменів.

Загальна довжина траси «Зимових вершин 2018» – 66, 08 км., з них 63,4 кілометри – спецділянки.

Змагання відбуватимуться під егідою Міністерства молоді та спорту України за сприяння Львівської і Закарпатської облдержадміністрацій, Галицького та Закарпатського автомобільних клубів.

Головний суддя змагань, директор змагань – суддя національної категорії Сергій Єженков (м. Львів).

Маршрут першого етапу нового сезону прокладений трасою минулорічного «Ралі Галіція». На автогонщиків чекають урочисті церемонії відкриття і нагородження в Амфітеатрі курортної Східниці та старт в селі Урич. А от два наступні етапи «Кубку Карпат» стартуватимуть одночасно з етапами Чемпіонату України з ралі, що дасть пілотам можливість заявитися у два заліки, і отримати додаткові очки. Заключний етап Національної Серії «Кубок Карпат» відбудеться 22 вересня і охопить одразу дві області – Львівську та Закарпатську. На цей етап організатор та місцева влада підготували гонщикам приємний сюрприз – абсолютно нове асфальтове покриття.