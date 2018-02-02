Мешканців Львівщини просять не спалювати суху траву та сміття

Останніми днями у зв’язку із підвищенням температурних показників почастішали випадки спалювання населенням сухої рослинності на відкритих територіях, які можуть перерости у масштабні пожежі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Впродовж останнього тижня випадки загоряння сухої трави та чагарнику зафіксовані у Городоцькому, Жидачівському, Миколаївському, Мостиському, Самбірському та Стрийському районах, а також у місті Дрогобичі. Рятувальники 10 разів виїжджали на ліквідацію пожеж на відкритій території, загальна площа яких складала понад 2 га.

Департамент з питань цивільного захисту закликає суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати пожежі в природних екосистемах.

Перш за все, не слід випалювати суху траву та сміття на присадибних ділянках, розводити відкритий вогонь поруч із господарськими будівлями, а також залишати недопалки та сірники на сухій трав’янистій підстилці. Пам’ятайте, що спалювання сухостою може спричинити тяжкі наслідки, такі як руйнування родючого шару ґрунту, загибель тварин, а також неконтрольоване поширення вогню.

Нагадуємо про те, що за самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків особи, винні у підпалі, несуть адміністративну відповідальність.