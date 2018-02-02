Львівська залізниця попередила про зміни в розкладі руху приміських поїздів

У зв’язку з виконанням ремонтних робіт з підсилення верхніх поясів мостів на перегоні Червоноград–Гірник дільниці Сапіжанка–Сокаль 6, 7, 8, а також 13, 14, 15 лютого цього року буде змінено маршрут та графік руху поїзда №6055 Ковель–Львів. Крім того, на вказані періоди буде відмінено курсування поїздів №6076 Львів–Сокаль та №6057 Сокаль–Львів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської залізниці.

Із 6 по 8 та з 13 по15 лютого цього року поїзд №6055 Ковель–Львів курсуватиме за наступним маршрутом та розкладом: до Червонограда – за діючим розкладом, ст. Червоноград (11:55-12:05) – ст. Белз (12:45) – ст. Рава-Руська (13:45-13:47) – ст. Добросин (14:22) – ст. Жовква (14:42) – ст. Куликів (14:57) – ст. Брюховичі (15:27) – ст. Батарівка (15:37) – ст. Клепарів-Пас. (15:42) – ст. Львів (15:47).