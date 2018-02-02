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Львівщині бракує сімейних лікарів

Соломія Головіна

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Для впровадження медичної реформи у Львівській області не вистачає близько півсотні сімейних лікарів. Про це у інтерв’ю Львівському порталу повідомила директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак.

 

«Всього у області близько тисячі сімейних лікарів, цієї кількості недостатньо для 2,5 млн мешканців Львівщини. Якщо виходити із нормативу у 2 тис. пацієнтів на лікаря, як це передбачено реформою, то нам бракує ще десь 50 медиків», – зазначила вона.

Водночас Ірина Микичак додала, що завдяки принципу «гроші йдуть за пацієнтом» у МОЗ обіцяють, що у медиків первинної ланки зарплата буде щонайменше 12 тис. грн.

Головний медик області наголосила, що реформа починається з первинної ланки, мова йде про поліклініки, амбулаторії, ФАПи.  Тепер амбулаторна допомога фінансуватиметься по-іншому: на кожного мешканця буде передбачено приблизно 362 грн, які підуть за пацієнтом у той заклад охорони здоров’я, де він буде приписаний. Угоду з лікарем можна буде в будь-який час розірвати і змінити фахівця.

«Для цього потрібно обрати сімейного лікаря та укласти з ним декларацію. Цей документ регламентуватиме стосунки між медиком первинної ланки і пацієнтом. Після того, як поліклініка чи амбулаторія набрали собі необхідний контингент пацієнтів, вони підписують угоду з Національною службою здоров’я України», – зазначила вона.

Детальніше про те, чого чекати мешканцям Львівської області від мед реформи, читайте у матеріалі Львівського порталу.

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