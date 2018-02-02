У Львівську обласну клінічну лікарню прийшли з обшуком до головного лікаря

У п’ятницю, 2 лютого, близько десяти працівників Національної поліції України провели обшуки в офісі головного лікаря Львівської обласної клінічної лікарні Михайла Гички. Він підтвердив цю інформацію, уточнивши, що такі ж обшуки проводять по всій Україні, передає Zaxid.net.

Із офісу Михайла Гички вилучили документацію за останні кілька років, що стосується закупівлі обладнання для гемодіалізу. Відомо, що обшуки почалися близько 10:00 і проводили їх не львівські правоохоронці.

Директорка департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністарції Ірина Микичак заявила, що нічого не знає про обшуки у лікарні. «Мені про це нічого невідомо. Не можу коментувати цієї ситуації, бо я не є головним лікарем. Сьогодні цілий день була на роботі, однак правоохоронці про такі факти мені не повідомляли», – розповіла Ірина Микичак.

Михайло Гичка також підтвердив факт проведення обшуків.

«Сьогодні дійсно був такий випадок у Львівській обласній клінічній лікарні. Ніяких грошей не вилучали, забрали лише документацію про проведення закупівлі обладання для гемодіалізу за 2016-2017 роки. Я запитав правоохоронців, на якій підставі вони проводять обшуки. І мені пояснили, що це відбувається по всій Україні в рамках розслідування і наша лікарня також має пройти перевірку. Усі документи, які були потрібні по цій справі, ми надали правоохоронцям», – розповів Михайло Гичка.

За його словами, обладання для гемодіалізу в Львівській області закуповується за найнижчими в Україні цінами, окрім того Львівську обласну клінічну лікарню вже кілька разів перевіряли і жодних порушень не знайшли.

Відомо, що обшуки у Львівській обласній клінічній лікарні провели в рамках загальноукраїнського розслідування привласнення коштів при проведенні закупівель медичних матеріалів для лікування ниркової недостатності методом гемодіалізу.

Раніше ГПУ та Нацполіція повідомили про викриття групи компаній, які у співпраці з посадовцями кількох регіональних підрозділів охорони здоров’я, були причетними до розкрадання близько 60 млн грн по всій Україні.

«За певну винагороду заздалегідь прописувались умови для закупівлі продукції конкретної торгівельної марки. Організатор цієї злочинної схеми є офіційним представником даного знаку. Для безапеляційної перемоги під час проведення публічних торгів участь в них приймали підконтрольні та афілійовані товариства. З переможцями укладались договори на поставку продукції за завищеними цінами», – йдеться у повідомленні Нацполіції.

У рамках цієї справи 25 січня правоохоронці провели у кількох регіонах першу серію обшуків у офісах комерційних компаній та державних структур. Зазначимо, що у цій справі фігурує компанія «Лінк-Медитал», яка перемагала на тендерах Львівської обласної клінічної лікарні.