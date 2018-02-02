Депутати з «Рейндж Роверів» у Києві пересядуть для селфі в маршрутки

Щоб покращити якість пасажирських перевезень в столиці і зрозуміти проблеми індійців мешканців депутати Київради щотижня повинні робити селфі в маршрутках. Разом з ними це має робити керівництво «Київпастрансу». Власне, таку пропозицію підтримали на засіданні транспортної комісії, передає Громадський рух «Чесно».

«Пропоную такий регулярний флешмоб. У нас же люблять люди постити свої селфі на фоні підйомника в Буковелі чи на закордонному гірськолижному курорті. Давайте всі члени комісії і керівництво Київпастрансу один раз на тиждень постить селфі в мережу не «Мамо, я поїв і я в шапці», а «Мамо, я в 453 чи 417 маршрутці». А другий тиждень – у метро. І я вам гарантую, що в нас дуже поліпшиться якість перевезень. Серйозно. Бо з вікна затонованого «Рейндж Ровера» дуже погано видно проблеми індійців”, – зазначив депутат Сергій Харчук.

Директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Симонов підтримав ідею покататися в маршрутках і заселфитися.

«Я підтримую цю ідею. Треба визначитися із хештегом, щоб ми були в одному інформаційному полі», – сказав він.

Однак, як інформує «Чесно», за ці кілька днів депутати так і не виклали свої селфі в Facebook.