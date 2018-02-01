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Учасника штурму Львівської обласної ради взяли під домашній арешт

Андрій Котенський

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За клопотанням Львівської місцевої прокуратури №1, Галицьким районним судом Львова обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту 19-річному мешканцю Львівщини, який підозрюється у хуліганстві (штурмі Львівської облради). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

За даними слідства, у травні 2017 року, юнак, спільно з не встановленими слідством особами, намагався потрапити у приміщення сесійної зали Львівської обласної ради. При цьому, хлопець виявляв неповагу до працівників поліції та чинив їм активний опір. Зокрема, шарпав за формений одяг, виштовхував із шеренги.

На даний час вживаються заходи для встановлення інших учасників, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Крім цього повідомляється, що частина осіб, які брали участь у цій події уже притягнута до адміністративної відповідальності.

Досудове розслідування триває.

Раніше Львівський портал повідомляв, що 30 травня перед входом у Львівську обласну раду невідомі молоді люди вимагали від депутатів проголусувати їхнє звернення, а згодом увірвались у приміщення обласної ради, у сесійну залу та заблокували роботу депутатів. Під час цих подій було травмовано п’ятнадцятьох осіб, зокрема й дванадцятьох правоохоронців.

Через сутички у Львівській облраді поліція відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України і почала розшукувати усіх причетних осіб.

У націоналістів, які брали штурмом Львівську облраду також провели обшуки.

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