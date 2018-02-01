У Львові затримали п’яного водія, який намагався втекти від патрульних спочатку на авто, а потім пішки

У Львові затримали п’яного водія, який намагався втекти від патрульних на авто, а потім пішки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Під час нічного патрулювання екіпаж помітив автомобіль марки Volkswagen Polo, який порушив правила дорожнього руху. Патрульні дали вказівку зупинитися водієві, однак він її проігнорував. Вимоги у гучномовець, звукові сигнали та увімкнені червоні та сині проблискові маячки для чоловіка виявилися не аргументом для зупинки. Залучивши підмогу, даний транспортний засіб зупинили на вулиці Рахівській, однак водій вирішив і в подальшому уникати зустрічі з поліцейськими, тому вибіг з автомобіля та спробував накивати п‘ятами. 25-річного чоловіка затримали.

Під час спілкування із водієм, у нього виявили ознаки алкогольного сп‘яніння. Однак, від перевірки на тверезіть він відмовився. Патрульні склали протокол затримання на порушника, а також протоколи за керування в нетверезому стані та невиконання вимог поліцейського про зупинку. Ну із звичайно, винесли постанову за порушення правил дорожнього руху. Автомобіль водія евакуювали на арештмайданчик, оскільки він суттєво перешкоджав рухові.

Загалом цієї ночі патрульні склали 7 протоколів на водіїв, які перебували в стані наркотичного або алкогольного сп‘яніння за кермом.