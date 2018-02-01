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У Львові стартував конкурс на найкращу ідею порятунку джерел Львова

Катерина Родак

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Сьогодні, 1 лютого, стартує конкурс проектів «Благоустрій джерел Львова», який триватиме до 15 лютого 2018 року. Конкурс оголошується виключно щодо джерел, розташованих на території міста.

 

Як повідомляється на сайті міськради Львова, метою конкурсу є :

  • визначення пріоритету  по виконанні робіт з благоустрою джерел;
  • вирішення принципів благоустрою та естетичного оформлення території навколо джерел;
  • привернення уваги суспільства до природоохоронних проблем;
  • виховання толерантної поведінки у дітей на природоохоронних та рекреаційних територіях;
  • популяризація природоохоронних цінностей;
  • розвиток творчого потенціалу;
  • виявлення та підтримка талановитих людей.

Учасником конкурсу може стати будь-яка людина чи група людей, які мають більше 16 років.

         Вимоги до робіт учасників конкурсу «Благоустрій джерел Львова»:

  • розмір роботи має чітко визначений формат – А3;
  • наявність орієнтовної кошторисної частини;
  • короткий опис природоохоронного ефекту;
  • відповідність роботи темі конкурсу;
  • естетичне оформлення конкурсної роботи;

На кожній конкурсній роботі необхідно зазначити:

  • назву роботи (українською мовою);
  • місце розміщення джерела;
  • прізвище, повне ім’я та вік автора конкурсної роботи, контактні дані (українською мовою).

Термін подання робіт до 15 лютого 2018 року за адресою: 79006, м. Львів, пл. Ринок, 1, 437 кім.

Переможці конкурсу отримають:

І місце – реалізацію свого проекту та подяку постійної депутатської комісія екології та природокористування Львівської міської ради;

ІІ та ІІІ місця – подяки постійної депутатської комісії екології та природокористування Львівської міської ради та у випадку залишку коштів від реалізації проекту-переможця – реалізацію свого проекту. Загальний кошторис конкурсу складає 500 тис.гривень.

За додатковою інформацією звертатися за тел. 297-57-82 – постійна комісія екології та природокористування ЛМР та за тел. 297-59-82 – департамент містобудування ЛМР.

Нагадаємо. у джерелах Львова фахівці не радять набирати воду для споживання.

 

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