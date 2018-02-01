У Львові стартував конкурс на найкращу ідею порятунку джерел Львова

Сьогодні, 1 лютого, стартує конкурс проектів «Благоустрій джерел Львова», який триватиме до 15 лютого 2018 року. Конкурс оголошується виключно щодо джерел, розташованих на території міста.

Як повідомляється на сайті міськради Львова, метою конкурсу є :

визначення пріоритету по виконанні робіт з благоустрою джерел;

вирішення принципів благоустрою та естетичного оформлення території навколо джерел;

привернення уваги суспільства до природоохоронних проблем;

виховання толерантної поведінки у дітей на природоохоронних та рекреаційних територіях;

популяризація природоохоронних цінностей;

розвиток творчого потенціалу;

виявлення та підтримка талановитих людей.

Учасником конкурсу може стати будь-яка людина чи група людей, які мають більше 16 років.

Вимоги до робіт учасників конкурсу «Благоустрій джерел Львова»:

розмір роботи має чітко визначений формат – А3;

наявність орієнтовної кошторисної частини;

короткий опис природоохоронного ефекту;

відповідність роботи темі конкурсу;

естетичне оформлення конкурсної роботи;

На кожній конкурсній роботі необхідно зазначити:

назву роботи (українською мовою);

місце розміщення джерела;

прізвище, повне ім’я та вік автора конкурсної роботи, контактні дані (українською мовою).

Термін подання робіт до 15 лютого 2018 року за адресою: 79006, м. Львів, пл. Ринок, 1, 437 кім.

Переможці конкурсу отримають:

І місце – реалізацію свого проекту та подяку постійної депутатської комісія екології та природокористування Львівської міської ради;

ІІ та ІІІ місця – подяки постійної депутатської комісії екології та природокористування Львівської міської ради та у випадку залишку коштів від реалізації проекту-переможця – реалізацію свого проекту. Загальний кошторис конкурсу складає 500 тис.гривень.

За додатковою інформацією звертатися за тел. 297-57-82 – постійна комісія екології та природокористування ЛМР та за тел. 297-59-82 – департамент містобудування ЛМР.

Нагадаємо. у джерелах Львова фахівці не радять набирати воду для споживання.