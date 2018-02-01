У Львові стартував конкурс на найкращу ідею порятунку джерел Львова

Сьогодні, 1 лютого, стартує конкурс проектів «Благоустрій джерел Львова», який триватиме до 15 лютого 2018 року. Конкурс оголошується виключно щодо джерел, розташованих на території міста.
Як повідомляється на сайті міськради Львова, метою конкурсу є :
- визначення пріоритету по виконанні робіт з благоустрою джерел;
- вирішення принципів благоустрою та естетичного оформлення території навколо джерел;
- привернення уваги суспільства до природоохоронних проблем;
- виховання толерантної поведінки у дітей на природоохоронних та рекреаційних територіях;
- популяризація природоохоронних цінностей;
- розвиток творчого потенціалу;
- виявлення та підтримка талановитих людей.
Учасником конкурсу може стати будь-яка людина чи група людей, які мають більше 16 років.
Вимоги до робіт учасників конкурсу «Благоустрій джерел Львова»:
- розмір роботи має чітко визначений формат – А3;
- наявність орієнтовної кошторисної частини;
- короткий опис природоохоронного ефекту;
- відповідність роботи темі конкурсу;
- естетичне оформлення конкурсної роботи;
На кожній конкурсній роботі необхідно зазначити:
- назву роботи (українською мовою);
- місце розміщення джерела;
- прізвище, повне ім’я та вік автора конкурсної роботи, контактні дані (українською мовою).
Термін подання робіт до 15 лютого 2018 року за адресою: 79006, м. Львів, пл. Ринок, 1, 437 кім.
Переможці конкурсу отримають:
І місце – реалізацію свого проекту та подяку постійної депутатської комісія екології та природокористування Львівської міської ради;
ІІ та ІІІ місця – подяки постійної депутатської комісії екології та природокористування Львівської міської ради та у випадку залишку коштів від реалізації проекту-переможця – реалізацію свого проекту. Загальний кошторис конкурсу складає 500 тис.гривень.
За додатковою інформацією звертатися за тел. 297-57-82 – постійна комісія екології та природокористування ЛМР та за тел. 297-59-82 – департамент містобудування ЛМР.
Нагадаємо. у джерелах Львова фахівці не радять набирати воду для споживання.
Катерина Родак