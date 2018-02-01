Шукають нових прикордонників у аеропорт «Львів» та ПП «Рава-Руська»

«Нове обличчя кордону» запрошує молодих і амбітних людей, які бажають стати новою формацією прикордонників. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Державній прикордонній службі України.

Конкурс на зайняття посад в рамках проекту «Нове обличчя кордону» розпочався сьогодні, 1 лютого. До участі запрошуються молоді, амбітні та вмотивовані люди, які бажають проходити службу в реформованих підрозділах відомства і спроможні стати новою формацією прикордонників та обличчям кордону.

Кожен, хто пройде відбір, гарантовано отримає стабільну та престижну роботу, гідний рівень грошового забезпечення – від 9 тисяч гривень, гарантований соціальний захист, якісне медичне обслуговування, професійну підготовку за міжнародними стандартами і перспективу кар’єрного зростання.

Поточний набір проводиться в прикордонні підрозділи «Львів-аеропорт» і «Рава-Руська», що на Львівщині, та Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ». Подати заявку можна з 1.02.18 по 30.04.18. Деталі та анкета: ТУТ.

Невдовзі набір і в інші прикордонні підрозділи на кордоні з Польщею, а також в аеропортах «Одеса», «Харків», «Дніпро» та інші. Інформація буде відображена на сторінці проекту.

Конкурс проводиться як серед військовослужбовців Державної прикордонної служби України – на посади сержантського та офіцерського складу, так і серед цивільної молоді – на посади сержантського складу.

Варто зазначити, що проект «Нове обличчя кордону» проходить за підтримки експертів Прикордонної варти Республіки Польща, представників МОМ та посольства США в Україні.

Процедура відбору традиційно розпочинається з подачі електронної анкети кандидатом, яка приймається та обробляється автоматизованою електронною системою проекту без втручання посадових осіб Держприкордонслужби.

Кандидати, які заповнили анкету та відповідають вимогам Держприкордонслужби, допускатимуться до участі у подальшому відборі. Зокрема, він передбачає тестування на загальні здібності, з іноземної мови та психологічне тестування, проходження медичної комісії і перевірку рівня фізичної підготовки.