ОСТАННІ НОВИНИ

Шукають нових прикордонників у аеропорт «Львів» та ПП «Рава-Руська»

Омелян Шевчук

|

«Нове обличчя кордону» запрошує молодих і амбітних людей, які бажають стати новою формацією прикордонників. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Державній прикордонній службі України.

 

Конкурс на зайняття посад в рамках проекту «Нове обличчя кордону» розпочався сьогодні, 1 лютого. До участі запрошуються молоді, амбітні та вмотивовані люди, які бажають проходити службу в реформованих підрозділах відомства і спроможні стати новою формацією прикордонників та обличчям кордону.

Кожен, хто пройде відбір, гарантовано отримає стабільну та престижну роботу, гідний рівень грошового забезпечення – від 9 тисяч гривень, гарантований соціальний захист, якісне медичне обслуговування, професійну підготовку за міжнародними стандартами і перспективу кар’єрного зростання.

Поточний набір проводиться в прикордонні підрозділи «Львів-аеропорт» і «Рава-Руська», що на Львівщині, та Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ». Подати заявку можна з 1.02.18 по 30.04.18. Деталі та анкета: ТУТ.

Невдовзі набір і в інші прикордонні підрозділи на кордоні з Польщею, а також в аеропортах «Одеса», «Харків», «Дніпро» та інші. Інформація буде відображена на сторінці проекту.

Конкурс проводиться як серед військовослужбовців Державної прикордонної служби України – на посади сержантського та офіцерського складу, так і серед цивільної молоді – на посади сержантського складу.

Варто зазначити, що проект «Нове обличчя кордону» проходить за підтримки експертів Прикордонної варти Республіки Польща, представників МОМ та посольства США в Україні.

Процедура відбору традиційно розпочинається з подачі електронної анкети кандидатом, яка приймається та обробляється автоматизованою електронною системою проекту без втручання посадових осіб Держприкордонслужби.

Кандидати, які заповнили анкету та відповідають вимогам Держприкордонслужби, допускатимуться до участі у подальшому відборі. Зокрема, він передбачає тестування на загальні здібності, з іноземної мови та психологічне тестування, проходження медичної комісії і перевірку рівня фізичної підготовки.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ірина Микичак: Тепер лікарі мають здобути довіру своїх пацієнтів. Це як на виборах
Соломія ГОЛОВІНА
Ірина Микичак: Тепер лікарі мають здобути довіру своїх пацієнтів. Це як на виборах

Із початку цього року в Україні стартувала медична реформа. Анонсована революція у медичній галузі насторожила багатьох ...

Не кором єдиним: чи можливий на Львівщині спалах дифтерії?
Вероніка РОЙ
Не кором єдиним: чи можливий на Львівщині спалах дифтерії?

В Україні та на Львівщині ще не припинилася епідемія кору, а лікарі вже почали пророкувати спалах не менш страшної хворо...

Нові правила – старі звички. Як вижити на українських дорогах
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Нові правила – старі звички. Як вижити на українських дорогах

У новому році українські водії почали жити за новими правилами. Хтось ними обурюється, але все ж дотримується, інші відк...

Один у полі воїн. #Святослав Літинський
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Один у полі воїн. #Святослав Літинський

Львівський портал розпочинає серію інтерв'ю з відомими людьми, які своїм життям доводять, що й один у полі воїн проти си...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...