На Олімпійських іграх-2018 в Пхьончхані виступить 33 українські спортсмени

33 атлети представлятимуть Україну на XXIІI зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані (Республіка Південна Корея). Саме стільки спортсменів виконали умови кваліфікаційного відбору міжнародних федерацій з зимових видів спорту, і увійшли до заявки Олімпійської збірної України, яку затвердив Міжнародний Олімпійський Комітет. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі НОК України.

Наші олімпійці змагатимуться з найкращими атлетами Планети у 9 з 15 видів спорту, а саме: у біатлоні (11 спортсменів), фігурному катанні (4 спортсмени), санному спорті (6 спортсменів), фристайлі (3 спортсмени), лижних гонках (4 спортсмени), гірськолижному спорті (2 спортсмени), сноубордингу (1 спортсмен), скелетоні (1 спортсмен) і лижному двоборстві (1 спортсмен).

Нагадаємо, що ХХІІI зимові Олімпійські ігри відбудуться у Пхьончхані з 9 по 25 лютого 2018 року.