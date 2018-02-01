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На Львівщині затримали хуліганів, які влаштували стрілянину через конфлікт

Юлія Шпак

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На Львівщині затримали чотирьох чоловіків, які можуть бути причетними хуліганських дій. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

 

Вчора близько 23 години до екіпажу патрульної поліції Львівської області, який здійснює охорону публічного порядку неподалік пункту пропуску «Шегині» під‘їхав водій і сказав, що став свідком стрільби невідомої особи поруч з рестораном у селі Шегині. Одночасно виклики надійшли і на 102.

Інспектори оперативно відреагували і були на місці за лічені хвилини. 4 осіб віком, від 20 до 36 років затримали. В одного з них виявили предмет схожий на пістолет. Дозвіл на травматичний пістолет Форт 12Р, чоловік мав при собі.

Як з‘ясувалося, у ресторані виник конфлікт між компаніями. Усі вони були у стані алкогольного сп‘яніння. Один із чоловіків вистрілив вгору. На місце викликали слідчих Мостиського відділу поліції. Предмет схожий на зброю вилучили, а осіб доставлено у відділ поліції для встановлення обставин. Попередня кваліфікація події хуліганство.

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