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На Львівщині під час пиятики чоловік вдарив ножем свою співмешканку, а потім порізав себе

Юлія Шпак

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У Новому Роздолі зловмисник заподіяв співмешканці ножове поранення, після чого порізав себе. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

 

У Новороздільське відділення поліції 31 січня надійшло повідомлення про те, що на вулиці Шашкевича чоловік побив жінку.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що близько 8.30 під час розпивання спиртних напоїв між 46-річною місцевою жителькою та її 44-річним співмешканцем раптово виник конфлікт. Чоловік вдарив жінку кухонним ножем, після чого вона вистрибнула з вікна першого поверху і впала на землю. Через деякий час співмешканець наніс ножові порізи собі в область лівого та правого передпліч.

Потерпілу госпіталізовано з діагнозом: «колота рана черевної порожнини».

Зловмисника затримано в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу. Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

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