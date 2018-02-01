На дорогах Львівщини побільшає пунктів контролю за масою вантажівок

На автомобільних дорогах Львівської області працює 16 місць здійснення габаритно-вагового контролю, з них 7 облаштували у 2017 році. Невдовзі облаштують ще чотири такі пункти, про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

Зважування відбувається на всіх пунктах пропуску із Польщею. Це дає можливість перевіряти вантажі, що в’їжджають в Україну з-за кордону.

«В планах на 2018 рік облаштувати ще 4 місця на в’їзді до Львівської області, – у Здолбуневі, Угриневі, Сколе та на кордоні із Тернопільською областю», – зазначив директор департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації Роман Кокотайло.