Мешканка Львівщини після споживання консервованих грибів потрапила в лікарню з ботулізмом

У Львівську обласну інфекційну лікарню госпіталізували жінку з ботулізмом.

Мешканка Жовківського району потрапила до лікарні ще 25 січня з симптомами сухості слизових, двоїння в очах. У лікарні жінці поставили попередній діагноз – ботулізм.

У Держпродспоживслужбі повідомили, що напередодні жінка вживала консервовані гриби власного виготовлення.

Як відомо, цього року у Львівській області зареєстровано 4 випадки ботулізму. Зокрема, мешканець Жидачівського району потрапив до лікарні з ботулізмом після вживання домашнього паштету.

Як убезпечити себе від ботулізму?

Рибу перед засолом у домашніх умовах необхідно звільнити від нутрощів, ретельно промити зовнішню й внутрішню поверхні. Гриби складно повністю звільнити від мікрочастинок ґрунту, тому не рекомендується консервувати їх у герметично закритих банках у домашніх умовах. При домашньому консервуванні, особливо овочів, що містять мало природної кислоти, необхідно додавати за рецептурою оцтову, лимонну кислоти, тому що збудник ботулізму не любить кисле середовище.

Важливо добре стерилізувати банки й кришки безпосередньо перед закладкою в них продуктів. Найменше здуття кришки — причина для категоричної відмови від уживання в їжу вмісту даної банки. Також необхідно категорично виключити придбання виготовлених у домашніх умовах консервів, в’яленої, копченої, солоної риби й інших продуктів харчування в місцях несанкціонованої торгівлі у приватних осіб.

У випадку виявлення перших ознак харчового отруєння (слабкість, підвищення температури тіла, нудота, біль в животі, блювання, пронос тощо) не можна займатись самолікуванням, а терміново звернутися до найближчої лікувальної установи за допомогою медпрацівників.