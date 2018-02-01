Мерія не може вирішити проблему перевізників і пенсіонерів через суперечність українського законодавства

Заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак запевняє, що мерія поки ніяк не може врегулювати питання з пільговим перевезенням пенсіонерів у маршрутках через правову невідповідність українських законів щодо цього питання. Про це він сказав сьогодні, 1 лютого, на брифінгу, передає кореспондент Львівського порталу.

«Вчора Мінсоцполітики надіслало відповідь на запит одному із ЗМІ, у якому йдеться, що пільгове перевезення пенсіонерів у міських та приміських маршрутах регулюється постановою Кабміну України №354 від 1993 року про безоплатний проїзд пенсіонерів у транспорті загального користування. Тобто згідно постанови пенсіонери мають право їздити безкоштовно.

Зазначу, що ця відповідь Мінсоцполітики протирічить Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», який прийнятий у 2000 році. В цьому законі йдеться про те, що виключно законами України визначаються пільги щодо оплати житлово-комунальних і транспортних послуг.

Між прийняттями цих актів пройшло 18 років. Кабмін мав або внести пенсіонерів у закон, або скасувати постанову. Але до сьогодні це питання не врегульовано», – зазначив заступник мера Львова.

Також чиновник зазначив, що ця відповідь Міністерства соціальної політики протирічить роз’ясненню Міністерства юстиції України. Йдеться про те, що коли є суперечність між підзаконним актом і нормами закону, слід керуватись законом, бо він має вищу юридичну силу. У законі пенсіонерів немає.

Всього у Львові всіх категорій пільговиків, які мають право на пільговий проїзд, є 140 091 особа, з них 92 784 – пенсіонери. Якщо взяти до уваги, що один пенсіонер робить хоча б один поїзду туди і назад, то це 10 грн. Відтак за рік це виходить 338 млн.

«338 мільйонів – це 400 ліфтів, 5 ремонтів таких вулиць, як Замарстинівська, це десятки нових автобусів, трамваїв чи тролейбусів. Як діяти в такій ситуації? Зараз міська влада продовжує забезпечувати пільговий проїзд для пенсіонерів, але говорити про будь-який соціальний момент без грошей – це популізм. Ці 338 млн десь треба взяти. Або громада погоджується, що ми вкладаємо в пільговий проїзд і нічого не будуємо, не ремонтуємо, або приймати якесь інше рішення. Зараз я не готовий сказати яке. Треба розібратися із законодавчою базою, бо в нас ряд законів протирічать одне одному», – додав Сергій Бабак.