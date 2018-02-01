ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян запрошують у Дім Франка на вечір пам'яті Андрія Кузьменка

Вероніка Рой

|

Завтра, 2 лютого, о 16:00, у Львівському літературно-меморіальному музеї Івана Франка
відбудеться вечір пам’яті, присвячений Андрію Кузьменку. Про це повідомляють організатори події.

 

«Людина, що на своїх виступах дарувала іншим феєрверк справжніх емоцій. Він зачаровував своєю життєлюбністю, простотою, щирістю та почуттям гумору. Його пісні не залишають байдужими, змушують задуматися, зворушують до сліз, викликають щирий сміх. Три роки тому відійшов у кращий світ Андрій Кузьменко, більш відомий як Кузьма Скрябін. Дім Франка запрошує Вас згадати Кузьму та разом під гітару заспівати його пісні», – йдеться у повідомленні.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ірина Микичак: Тепер лікарі мають здобути довіру своїх пацієнтів. Це як на виборах
Соломія ГОЛОВІНА
Ірина Микичак: Тепер лікарі мають здобути довіру своїх пацієнтів. Це як на виборах

Із початку цього року в Україні стартувала медична реформа. Анонсована революція у медичній галузі насторожила багатьох ...

Не кором єдиним: чи можливий на Львівщині спалах дифтерії?
Вероніка РОЙ
Не кором єдиним: чи можливий на Львівщині спалах дифтерії?

В Україні та на Львівщині ще не припинилася епідемія кору, а лікарі вже почали пророкувати спалах не менш страшної хворо...

Нові правила – старі звички. Як вижити на українських дорогах
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Нові правила – старі звички. Як вижити на українських дорогах

У новому році українські водії почали жити за новими правилами. Хтось ними обурюється, але все ж дотримується, інші відк...

Один у полі воїн. #Святослав Літинський
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Один у полі воїн. #Святослав Літинський

Львівський портал розпочинає серію інтерв'ю з відомими людьми, які своїм життям доводять, що й один у полі воїн проти си...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...