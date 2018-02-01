Львів’ян запрошують у Дім Франка на вечір пам'яті Андрія Кузьменка

Завтра, 2 лютого, о 16:00, у Львівському літературно-меморіальному музеї Івана Франка

відбудеться вечір пам’яті, присвячений Андрію Кузьменку. Про це повідомляють організатори події.

«Людина, що на своїх виступах дарувала іншим феєрверк справжніх емоцій. Він зачаровував своєю життєлюбністю, простотою, щирістю та почуттям гумору. Його пісні не залишають байдужими, змушують задуматися, зворушують до сліз, викликають щирий сміх. Три роки тому відійшов у кращий світ Андрій Кузьменко, більш відомий як Кузьма Скрябін. Дім Франка запрошує Вас згадати Кузьму та разом під гітару заспівати його пісні», – йдеться у повідомленні.