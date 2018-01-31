Які спортсмени з Львівщини поїдуть на Зимові Олімпійські ігри-2018?

В олімпійському турнірі ХХІІІ Зимової Олімпіади, що відбудуться упродовж 9-25 лютого 2018 року у південнокорейському Пхьончхані, Львівщину представлятимуть п’ятеро спортсменів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Відтак, до Південної Кореї їдуть: санкарі Олена Стецків (1994р.н.), Олена Шхумова (1993р.н.) Антон Дукач (1995 р.н.), Роман Захарківа (1991 р.н.) та гірськолижниця Ольга Книш (1995 р.н.).

У складі тренерського колективу національної олімпійської збірної команди України працюватимуть також і четверо найкращих фахівців зі Львівщини: Тарас Гарцула, Володимир Вахрушев, Олег Жеребецький (санний спорт) та Юлія Шепіленко (гірськолижний спорт).