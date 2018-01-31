Від завтра поїзд Львів-Одеса курсуватиме щодня

Для зручних подорожей пасажирів з 1 лютого «Укрзалізниця» встановлює щоденне курсування поїзда № 11/12 Львів – Одеса категорії «Нічний експрес». До 31 січня поїзд курсував через день. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Час відправлення та прибуття поїзда залишається без змін.

«Зважаючи на велику популярність серед пасажирів поїзда №11/12 Львів – Одеса, який з’єднує південь та захід нашої країни, ми вирішили збільшити періодичність курсування нічного експресу. Відзавтра він здійснюватиме щоденні рейси», – зазначив в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

За його словами, поїзд курсує з 29 жовтня 2017 року через день за три місяці ним подорожували понад 22 тис. пасажирів.

Нагадаємо, що відправлення поїзда зі Львова о 22:15 та прибуття в Одесу о 08:43. Відправлення з Одеси о 22:05 та прибуття до Львова о 07:55. Поїзд зупиняється в Тернополі, Хмельницькому, Жмеринці, Подільську. До послуг пасажирів купейні вагони та спальні вагони