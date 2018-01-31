ОСТАННІ НОВИНИ

Від завтра поїзд Львів-Одеса курсуватиме щодня

Соломія Григор'єва

|

Для зручних подорожей пасажирів з 1 лютого «Укрзалізниця» встановлює щоденне курсування поїзда № 11/12 Львів – Одеса категорії «Нічний експрес». До 31 січня поїзд курсував через день. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

 

Час відправлення та прибуття поїзда залишається без змін.

«Зважаючи на велику популярність серед пасажирів поїзда №11/12 Львів – Одеса, який з’єднує південь та захід нашої країни, ми вирішили збільшити періодичність курсування нічного експресу. Відзавтра він здійснюватиме щоденні рейси», – зазначив в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

За його словами, поїзд курсує з 29 жовтня 2017 року через день за три місяці  ним подорожували понад 22 тис. пасажирів.

Нагадаємо, що відправлення поїзда зі Львова о 22:15 та прибуття в Одесу о 08:43. Відправлення з Одеси о 22:05 та прибуття до Львова о 07:55. Поїзд зупиняється в Тернополі, Хмельницькому, Жмеринці, Подільську. До послуг пасажирів купейні вагони та спальні вагони

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ірина Микичак: Тепер лікарі мають здобути довіру своїх пацієнтів. Це як на виборах
Соломія ГОЛОВІНА
Ірина Микичак: Тепер лікарі мають здобути довіру своїх пацієнтів. Це як на виборах

Із початку цього року в Україні стартувала медична реформа. Анонсована революція у медичній галузі насторожила багатьох ...

Не кором єдиним: чи можливий на Львівщині спалах дифтерії?
Вероніка РОЙ
Не кором єдиним: чи можливий на Львівщині спалах дифтерії?

В Україні та на Львівщині ще не припинилася епідемія кору, а лікарі вже почали пророкувати спалах не менш страшної хворо...

Нові правила – старі звички. Як вижити на українських дорогах
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Нові правила – старі звички. Як вижити на українських дорогах

У новому році українські водії почали жити за новими правилами. Хтось ними обурюється, але все ж дотримується, інші відк...

Один у полі воїн. #Святослав Літинський
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Один у полі воїн. #Святослав Літинський

Львівський портал розпочинає серію інтерв'ю з відомими людьми, які своїм життям доводять, що й один у полі воїн проти си...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...