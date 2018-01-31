ОСТАННІ НОВИНИ

Українців хочуть зобразити виключно як «злочинних націоналістів», – реакція ЛОР на польський законопроект

Соломія Головіна

|

Депутати Львівської обласної ради під час сесійного засідання прийняли заяву про несприйняття ухвалення польським Сеймом законопроекту «про заборону пропаганди так званої «бандерівської ідеології».

 

Так, ЛОР висловила своє категоричне несприйняття законопроекту, ухваленого Сеймом Республіки Польща 26 січня 2018 року «Про внесення змін до Закону про Інститут національної пам’яті – Комісію з переслідування злочинів проти польського народу і деяких інших законів.

Як наголосили обласні депутати, українська тематика вкотре використовується у внутрішній політиці Польщі, а трагічні сторінки спільного історичного минулого двох сусідніх народів продовжують політизуватися.

«Категорично не сприймаємо чергової спроби нав’язати однобічне трактування історичних подій, у тому числі некоректного використання в офіційному документі Республіки Польща назви частини території сучасної України.

Хотіли б нагадати авторам проекту цього законодавчого акта, що українці, як і поляки, зазнали надзвичайно великих страждань від тоталітарних режимів у роки Другої світової війни, а також самовіддано боролися за свободу своєї Батьківщини. У цьому контексті занепокоєння викликає намір зобразити українців виключно як «злочинних націоналістів» та «колаборантів Третього рейху», – мовиться у заяві.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ірина Микичак: Тепер лікарі мають здобути довіру своїх пацієнтів. Це як на виборах
Соломія ГОЛОВІНА
Ірина Микичак: Тепер лікарі мають здобути довіру своїх пацієнтів. Це як на виборах

Із початку цього року в Україні стартувала медична реформа. Анонсована революція у медичній галузі насторожила багатьох ...

Не кором єдиним: чи можливий на Львівщині спалах дифтерії?
Вероніка РОЙ
Не кором єдиним: чи можливий на Львівщині спалах дифтерії?

В Україні та на Львівщині ще не припинилася епідемія кору, а лікарі вже почали пророкувати спалах не менш страшної хворо...

Нові правила – старі звички. Як вижити на українських дорогах
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Нові правила – старі звички. Як вижити на українських дорогах

У новому році українські водії почали жити за новими правилами. Хтось ними обурюється, але все ж дотримується, інші відк...

Один у полі воїн. #Святослав Літинський
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Один у полі воїн. #Святослав Літинський

Львівський портал розпочинає серію інтерв'ю з відомими людьми, які своїм життям доводять, що й один у полі воїн проти си...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...