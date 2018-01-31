Українців хочуть зобразити виключно як «злочинних націоналістів», – реакція ЛОР на польський законопроект

Депутати Львівської обласної ради під час сесійного засідання прийняли заяву про несприйняття ухвалення польським Сеймом законопроекту «про заборону пропаганди так званої «бандерівської ідеології».

Так, ЛОР висловила своє категоричне несприйняття законопроекту, ухваленого Сеймом Республіки Польща 26 січня 2018 року «Про внесення змін до Закону про Інститут національної пам’яті – Комісію з переслідування злочинів проти польського народу і деяких інших законів.

Як наголосили обласні депутати, українська тематика вкотре використовується у внутрішній політиці Польщі, а трагічні сторінки спільного історичного минулого двох сусідніх народів продовжують політизуватися.

«Категорично не сприймаємо чергової спроби нав’язати однобічне трактування історичних подій, у тому числі некоректного використання в офіційному документі Республіки Польща назви частини території сучасної України.

Хотіли б нагадати авторам проекту цього законодавчого акта, що українці, як і поляки, зазнали надзвичайно великих страждань від тоталітарних режимів у роки Другої світової війни, а також самовіддано боролися за свободу своєї Батьківщини. У цьому контексті занепокоєння викликає намір зобразити українців виключно як «злочинних націоналістів» та «колаборантів Третього рейху», – мовиться у заяві.