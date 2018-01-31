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У міні-готель на Сколівщині, де отруїлись туристи із Одеси, не пустили комісію з розслідування

Юлія Шпак

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У міні-готелі «Скеля», де нещодавно отруїлися одесити, не дозволили провести перевірку. Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Львівській області.

 

«Згідно повідомлення КЗ ЛОР «Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні» з 28 січня по 29 січня 2018 року за медичною допомогою із симптомами гострої кишкової інфекції звернулось 6 осіб, в тому числі 2-є дітей (віком 1-го та 4-х років), які відпочивали в с. Волосянка Сколівського району Львівської області та проживали у міні-готелі «Скеля». До лікувального закладу хворі звернулись тільки на третій день захворювання, проте погіршення стану здоров’я пов’язують після вживанням їжі у готелі. Всі пацієнти мають стан середньої важкості», – йдеться у повідомленні.

На підставі наказу Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області від 28.01.17 р. № 96 здійснено вихід в готель «Скеля» ПП Приходько В.І. з метою розслідування ймовірних причини та умов виникнення спалаху гострої кишкової інфекції.

«Незважаючи на присутність представників Сколівського ВП Стрийського ВП ГУ Національної поліції України у Львівській області, комісію до перевірки даного об’єкту Приходьком В.І. не було допущено. Через це начальнику ГУ НП у Львівській області направлено листи  «Про недопуск до проведення позапланового заходу». Відповідні листи скеровано  в прокуратуру Львівської області та Голові ЛОДА», – додають у відомстві.

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