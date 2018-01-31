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У Києві раптово помер перший український космонавт Леонід Каденюк

Соломія Григор'єва

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Пішов з життя перший космонавт України Леонід Каденюк. Йому було 68 років. Про це пише УНН з посиланням на оточення, близьке до Каденюка.

 

Повідомляється, що космонавт раптово помер в парку Царське Село у столиці.

За даними джерела, він помер до приїзду швидкої допомоги.

Довідка

Леонід Каденюк народився 28 січня 1951 року в селі Клішківці, Хотинського району, Чернівецької області в сім’ї сільських вчителів. У 1995 році відібраний в групу космонавтів Національного космічного агентства України. Пройшов підготовку до космічного польоту в NASA на американському космічному кораблі багаторазового використання як спеціаліст з корисного навантаження. У період з 19 листопада по 5 грудня 1997 року здійснив космічний політ на американському БТКК “Колумбія” місії STS-87. Під час польоту виконував біологічні експерименти спільного українсько-американського досліду з трьома видами рослин: ріпа, соя і мох.

Нагадаємо, Леонід Каденюк нещодавно приїздив до Львова.

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