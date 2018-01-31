Торік у області скоїли 14 тисяч крадіжок

Минулого року на Львівщині скоїли 14 тисяч крадіжок. Про це під час свого звіту перед депутатами Львівської облради повідомив начальник ГУ НП у Львівській області Валерій Середа, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, кількість злочинів на Львівщині без врахування закритих скоротилася із 36 тис. 697 у 2016 році до 27 тис. у 2017 році. Їх кількість у розрахунку на 100 тисяч населення за минулий рік складає 1067, середній показник по Україні – 1164.

Крім того, як він зауважив, суттєво покращилася питома вага розкриття злочинів – від 24,6% у 2016 році до 40,3% у 2017 році, що є вищим за середній показник у країні.

Щодо розподілу кримінальних правопорушень за ступенем тяжкості, то протягом 2017 року області зареєстровано 9 тис. 799 тяжких та 557 особливо тяжких злочинів (без врахування закритих), що на відповідно на 68 більше та 19 менше ніж у минулому році.

«Спостерігається позитивна динаміка у розкритті злочинів пов’язаних з тілесними ушкодженнями. Так, торік було зареєстровано на 7 менше ніж минулого року тяжких тілесних ушкоджень, всього – 77, з яких розкрито 69.

Найбільше хвилюють громадські злочини насильницько-майнової спрямованості. Зокрема, розбої, яких на території області вчинено 86, що на 35 випадків менше ніж у 2016 році. Разом з тим, розкриття цих злочинів є на рівні 61%», – наголосив Валерій Середа.

Що стосується грабежів, то їх, як зауважив головний поліцейський області, зареєстровано на 22,8% менше як торік.

«Значна зареєстрованих кримінальних правопорушень припадає на крадіжки, яких зафіксовано понад 14 тис., а це на 27,5% менше ніж в 2016 році. Розкрито – 32,5%, що на 1,4% нижче середнього показника по Україні.

Практично всі зареєстровані крадіжки є крадіжками приватного майна, питома вага яких становить 32%. Порівнюючи наведені цифри із показниками інших областей, бачимо, що кількість зареєстрованих крадіжок на 100 тисяч населення у Львівській області є невисокою та становить 582. До прикладу, в Одеській області цей показник становить 628, у Харківській – 711», – поінформував Валерій Середа.

Як інформував Львівський портал, у 2017 році на Львівщині скоїли 39 умисних вбивств.