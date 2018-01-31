Репертуар Львівського органного залу на лютий

У лютому в Львівському будинку органної та камерної музики заплановано 25 концертів, серед яких виступи світових зірок класичної музики та оригінальні програми власних солістів, передає Львівський портал.

Це вже традиційні органні ланч-концерти, які відбуваються в обідню пору, і в яких грають запрошені органісти та органістки. До Львова завітають Марія Хилько із Запоріжжя, Богдан Дем’яненко з Києва, Ігор Сікорський з Польщі.

Львівські органістки Олена Мацелюх та Надія Величко також підготували цікаву програму. «Пори року» Вівальді зазвучать на органі: цикл виконуватимуть Олена Мацелюх та відомий скрипаль Марко Комонько. Надія Величко проведе історичну ретроспективу органною музикою композиторів Львова XVI-XX сторіч. Місто Лева пишається давньою органною традицією ще із XIV ст., яка живе й сьогодні. На підтвердження пропонуємо відвідати сольні концерти з творами Баха, Мендельсона, Брамса, Брукнера, Ваґнера. Також солістки Органного залу підготували у спільному проекті унікальну програму із творів французьких композиторів.

Декілька концертів будуть зі знаком «міжнародний». У першу неділю лютого в Органний зал завітають два Яромира із Відня (Австрія) та Гессена (Німеччина), що народились і почали перші музичні кроки у Львові. Ексклюзивний в Україні концерт скрипаля Яромира Бабського та піаніста Яромира Боженка представить найкращу камерну музику. А в другий тиждень лютого піаніст Денис Жданов (Швейцарія) поділиться досвідом на майстер класі, а згодом на сольному концерті чаруватиме виконанням творів Брамса, Шумана і Шопена.

Двічі у лютому прозвучить «Літургія» Людкевича: в пам’ять героям Небесної сотні у виконанні вокального ансамблю «Collegium Musicum». Другий виступ відбудеться поза межами стін Органного залу в рамках співпраці з Меморіальним музеєм тоталітарних режимів «Територія Терору».

Оркестровий репертуар можна буде послухати від «Collegium Musicum» під дириґуванням Івана Остаповича спільно з львівською віолончелісткою Оксаною Литвиненко, а в день святого Валентина буде нагода подарувати коханій людині концерт оркестру Барокової капели Львівської музичної академії.

А ще віртуозний бельканто від Тетяни Журавель, фортепіанні концерти, – все це і більше в Органному залі у Львові.

Квитки в #оргзал можна придбати:

– у касі Органного залу (Середа-Неділя 13:00-19:00)

– онлайн на Gastroli.ua – https://gastroli.ua/places/235

– у понад 20-ти касах Львова – https://gastroli.ua/network

Номер телефону каси для довідок: 098 871 0180