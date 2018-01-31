Прокуратура має претензії до роботи патрульних поліцейських Львівщини

Прокуратура виявила порушення в Управлінні патрульної поліції на Львівщині. Патрульними допускалися непоодинокі випадки затримань осіб без оформлення протоколів про вчинення ними адміністративних правопорушень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

До прикладу, 27.04.2017, службовою особою УПП у Львові здійснено адміністративне затримання громадянина та доставлено у службове приміщення одного із відділів Нацполіції для встановлення особи та припинення правопорушення. Згодом затриманого було звільнено, а протокол про вчинене ним правопорушення не складено.

Також виявлено факти застосування до осіб адміністративного затримання без обґрунтованих на це підстав.

Зазначимо, що якщо особа не вчинила правопорушення, то і затримувати її, відповідно до чинного законодавства, не дозволено.

Крім цього, з’ясувалось, що патрульними не здійснювалось роз’яснення затриманим особам, які вчинили адміністративні правопорушення, їх прав та обов’язків, передбачених ст.268 КУпАП та ст.ст.55, 56, 59, 63 Конституції України, та, зокрема, порядку проведення особистих оглядів.

Варто зазначити, що траплялись випадки неповідомлення родичів про затримання осіб, у тому числі більш як на 3 години, а також порушення їх прав на захист.

Задля усунення зазначених порушень, прокуратура області внесла керівництву Управління патрульної поліції у Львівській області вказівку, яка на даний час перебуває на розгляді.