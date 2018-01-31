Обласні депутати будуть інспектувати роботу Львівської митниці

Депутати Львівської облради вирішили створити робочу комісію обласної ради з вивчення та моніторингу стану дотримання законності на митних постах, що знаходяться на території Львівської області. Відповідне рішення вони прийняли під час сесійного засідання, інформує Львівський портал.

За результатами роботи комісія має подати до Львівської обласної ради свої обґрунтовані висновки та пропозиції щодо ситуації із станом дотримання законності на митних постах, що знаходяться на території Львівської області.

У випадку виявлення порушень митного законодавства України будуть залучатися уповноважені представники правоохоронних органів для вжиття заходів щодо їх фіксації.

Додамо, що очолюватиме комісію депутат Богдан Гагалюк.