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На Львівщині судитимуть грабіжника, щоб обкрадав храми

Олександр Косик

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За спробу пограбування храму на Львівщині чоловік може сісти за ґрати на 6 років. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

За процесуального керівництва Радехівської місцевої прокуратури, скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 30-річного мешканця Львівщини, який підозрювався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України (крадіжка).

25 грудня 2017 року близько 20.00 зловмисник зламав навісний замок вхідних дверей церкви св. Покрови у селі Збоївська, проник усередину та намагався викрасти майно церковної громади, проте не зміг довести намір до завершення, оскільки його помітили прихожани хмару.

Досудовим розслідуванням встановлено, що затриманий обґрунтовано обвинувачується у скоєнні аналогічних злочинів на території не лише Львівської, а й Волинської областей.

Крім цього, зазначимо, що чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вчинене йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

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