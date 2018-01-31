На Львівщині судитимуть грабіжника, щоб обкрадав храми

За спробу пограбування храму на Львівщині чоловік може сісти за ґрати на 6 років. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

За процесуального керівництва Радехівської місцевої прокуратури, скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 30-річного мешканця Львівщини, який підозрювався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України (крадіжка).

25 грудня 2017 року близько 20.00 зловмисник зламав навісний замок вхідних дверей церкви св. Покрови у селі Збоївська, проник усередину та намагався викрасти майно церковної громади, проте не зміг довести намір до завершення, оскільки його помітили прихожани хмару.

Досудовим розслідуванням встановлено, що затриманий обґрунтовано обвинувачується у скоєнні аналогічних злочинів на території не лише Львівської, а й Волинської областей.

Крім цього, зазначимо, що чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вчинене йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.