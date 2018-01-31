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Молодь Львівщини закликають реєструватись на здобуття Премії Кабінету Міністрів України

Олександр Косик

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Розпочато прийом заявок на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Премію може отримати молодь віком від 14 до 35 років.Щороку присуджується до 20 Премій у розмірі 50 тисяч гривень кожна.

Із деталями можна ознайомитись у постанові Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 №1333

Форма пропозиції та Критерії висунення кандидата на присудження Премії

Порядок присудження Премії: http://dsmsu.gov.ua/media/2018/01/15/36/PREMIYI.compressed.pdf

Звертаємо увагу на те, що прийом заявок до Мінмолодьспорту на цей рік триває до 1 березня 2018 року.

За додатковою інформацією можна звертатися до департаменту молодіжної політики Мінмолодьспорту (тел.: (044) 284 30 26) та за посиланням.

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