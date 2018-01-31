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Львівщина дуже приваблива для криміналітету, - головний поліцейський області

Соломія Головіна

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Львівщина дуже приваблива для криміналітету, і не лише України. Про це під час свого звіту перед депутатами Львівської облради повідомив начальник ГУ НП у Львівській області Валерій Середа, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Як зазначив депутат Олег Домчак, у поданій для ознайомлення довідці про правопорушення є інформація щодо негативної тенденції крадіжок у приватному секторі, яких побільшало на 30%.

Відтак Валерій Середа спробував пояснити, чому складалася така ситуація: «Я можу назвати декілька причин. Львівщина настільки приваблива для криміналітету, і не лише України. Всіх просто тягне сюди як муху в мед. Однозначно в нас недостатня кількість особового складу, але все-таки кількість розкритих злочинів маємо більшу. Ще однією проблематикою є те, що безкарність породжує безвідповідальність. У нас є випадки, коли ми десятки разів затримуємо злочинців, а суди не обирають їм жодного запобіжного заходу. Один з останніх випадків, який слава Богу не призвів до трагічних наслідків: стрільба з автомата у Львові. Ця особа, яка стріляла, нами неодноразово затримувалася, він не один рік провів у місцях позбавлення волі, перебував під слідством, однак стосовно нього не обирали ніяких запобіжних заходів. Він собі вільно розгулював і в один пречудовий момент взяв автомат і пішов стріляти по Львову…».

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