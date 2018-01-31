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Львів'ян закликають вакцинуватися від дифтерії

Дарина Смеречанська

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Епідемії дифтерії не буде, якщо близько 95% населення будуть вакциновані. Про це заявила  директор департаменту гуманітарної політики ЛМР Галина Слічна, передає прес-служба мерії.

 

Як зазначив головний спеціаліст з педіатрії управління охорони здоров’я ЛМР Богдан Остальський, вакцини у поліклініках міста є, тому щеплення можуть робити як дітям, так і дорослим. Адже після 6 років кожні наступні 10 років потрібно проводити ревакцинацію, щоб підтримувати імунітет від дифтерії. Загалом у Львові з 2010 до 2018 року було лише 2 випадки захворювання на дифтерію.

«У Львові з 2010 до 2018 року ми мали лише 2 випадки захворюваності людей на дифтерію. Не буде епідемії дифтерії, якщо 95% мешканців міста будуть провакциновані. В нас ситуація є такою, що зараз ми маємо в середньому 40-50% людей, які вакциновані від дифтерії. Потрібно врахувати те, що у 2015 році взагалі вакцини не було в Україні, і люди взагалі не вакцинувалися. Тому найважливіше – це провести вакцинацію, щоб уникнути захворювання і його поширення.

Вакцини є в наявності, тому мешканці міста можуть пройти вакцинацію», – розповіла Галина Слічна, директор департаменту гуманітарної політики ЛМР.

Як повідомив головний спеціаліст з педіатрії управління охорони здоров’я ЛМР Богдан Остальський, однокомпонентної вакцини від дифтерії немає – є компонентні, які захищають одразу від декількох захворювань. Для дітей є трикомпонентні вакцини АКДП (коклюш, дифтерія, правець), і нею щеплять діток у віці 2, 4 і 6 місяців, а потім – у півтора року. Наступне щеплення проводять у віці 6 років, і тоді кожні 10 років потрібно проводити ревакцинацію, щоб підтримувати імунітет від дифтерії. Дорослих можна щепити двокомпонентною вакциною АДП (дифтерія, правець).

 

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